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الإمارات

7 مشاريع بحثية عن التغير المناخي بتمويل جامعة الإمارات

خلال متابعة أحد الأبحاث في الجامعة (من المصدر)
14 يونيو 2023 01:15

العين (الاتحاد)

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انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وذلك لتحقيق خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050، وحرصاً من جامعة الإمارات على تعزيز الجهود الوطنية قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) والمقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، 
عملت جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة والتغير المناخي وتحفيز أفراد المجتمع، وتشجيعهم على دعم جهود الاستدامة الوطنية من خلال البحث العلمي وتمكين العنصر البشري الإماراتي في مساهمته البحثية لهذه التحديات العلمية.وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بأن الجامعة تعمل على التركيز على المجالات البحثية ذات الصلة بالتغير المناخي والمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتمويل المشاريع البحثية المبتكرة ذات الأثر المجتمعي التي تصبّ في هذا المجال دعماً للرؤية الوطنية، وتحقيقاً للمستهدفات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة من خلال مجموعة من المبادرات من بينها تمويل عدد من المشاريع البحثية والتي تهتم بمواضيع عن تغير المناخ، وقد بلغ عدد المشاريع المموّلة 7 مشاريع بحثية.وأضاف الدكتور مراد بأن من الأمثلة عن المشاريع المموّلة مشروع بحثي بعنوان «تحسين نهج تحويل النفايات إلى طاقة في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية في النفايات الإلكترونية»، كما أن هناك مشروعاً بحثياً آخر بعنوان «تحديد الجينات المهمة للتكيف مع تغير المناخ: التعبير الجيني في مجدافيات الأرجل البحرية استجابة للمتغيرات المناخية»، ومن الدراسات البحثية أيضاً دراسة بعنوان «دراسة عددية لسائل نانوي صديق للبيئة يعتمد على الجليكول الأخضر لتعزيز نقل الحرارة حول أسطوانة دائرية متذبذبة دورانياً: تطبيق للطاقة المتجددة».

جامعة الإمارات
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