100 مشارك في دورة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، عن إطلاق «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» بهدف جعل حكومة دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، دورة تدريبية لنحو 100 من موظفي الجهات الحكومية بدبي لتمكينهم بأحدث أدوات ومهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف المشاركين من المتخصصين في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث والمختبرات والابتكار والقطاعات المعنية في الجهات الحكومية بدبي بأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة وفرصه الواعدة في تطوير العمل الحكومي، بما يعزز ريادة دبي في توظيف أحدث التكنولوجيات المتقدمة والمستقبلية وتعزيز الجاهزية لتحولات المستقبل.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المبادرة تهدف لدعم الجهود الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل مدن العالم في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بضرورة تبني أحدث أدوات تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لتطوير الخدمات والمنتجات والحلول ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات. وقال: «تهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تمكين فرق العمل في الجهات الحكومية بدبي بأهم مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعريفهم بأحدث الممارسات والفرص المستقبلية».