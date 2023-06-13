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الإمارات

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الانتقالي لتشاد العلاقات الثنائية

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الانتقالي لتشاد العلاقات الثنائية
13 يونيو 2023 22:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " فخامة محمد إدريس ديبي اتنو الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد.. وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها لمصلحة شعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ بفخامة محمد إدريس ديبي في دولة الإمارات..متمنياً لبلده وشعبه الصديق السلام والاستقرار.

واستعرض سموه وفخامة محمد إدريس ديبي عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مشددين في هذا السياق على ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين الإمارات وتشاد بما يخدم التنمية فيهما خاصة أن البلدين يمتلكان العديد من فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها.

من جانبه عبر فخامة محمد إدريس ديبي عن تقديره لدعم الإمارات لبلده خاصة على المستوى التنموي .. وأثنى على نهج صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
تشاد
محمد بن زايد
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