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رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد ويبحثان عدداً من الموضوعات تهم شؤون الوطن والمواطن

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد ويبحثان عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن
13 يونيو 2023 20:20

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتبادل سموهما خلال اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ الأحاديث الأخوية الودية وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الدولة التنموية ونهضتها الحضارية .. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الرخاء والازدهار وأن تواصل تقدمها على جميع المستويات.

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حضر مجلس قصر البحر كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن راشد
محمد بن زايد
قصر البحر
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