مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود الهلال الأحمر في سوريا

أشاد مهند هادي ، مساعد الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية، بالجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حاليا للمتأثرين من زلزال فبراير الماضي في سوريا، مؤكدا على حيوية الأنشطة والبرامج الإغاثية التي تنفذها الهيئة على الساحة السورية التي تشهد تحديات إنسانية كبيرة.

وقال إن الهلال الأحمر الإماراتي يعتبر من أهم الشركاء الإنسانيين للمنظمة الدولية في المنطقة.. معربا عن تقدير المنظمة الدولية للمبادرات التي تتبناها الهيئة لتخفيف المعاناة وتحسين حياة المتأثرين من الزلزال في عدد من المحافظات السورية، وأنه يتابع بتقدير وإعجاب شديدين وبحكم منصبه تحركات الهيئة الميدانية على الساحة السورية ومواكبتها للوضع الإنساني هناك والتعامل معه بمسؤولية وكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له اليوم لهيئة الهلال الأحمر، حيث كان في استقباله سعادة حمود عبد الله الجنيبي ، الأمين العام المكلف ونواب الأمين العام.

وبحث الجانبان مجالات التنسيق الميداني في سوريا، وإمكانية تعزيز الشراكة والعمل سويا لمجابهة التحديات الكثيرة التي تواجه الشعب السوري، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل آليات التعاون و تبادل الخبرات بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية على الساحة السورية بما يحقق تطلعات الجانبين خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وأكد هادي أن الهلال الأحمر الإماراتي يعتبر من أهم شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين في المنطقة، لذلك جاءت هذه الزيارة لإجراء المزيد من المشاورات حول الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا، واستعرض الدور الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا حاليا.

من جانبه رحب سعادة حمود الجنيبي بزيارة المسؤول الدولي لهيئة الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن مخرجات الاجتماع سيكون لها تأثير مباشر في مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، لافتا إلى أن هيئة الهلال الأحمر تولي مجالات تعزيز الشراكة مع المنظمات الإنسانية الدولية اهتماما كبيرا، وتحرص على توحيد الجهود لما فيه مصلحة الإنسانية وتبني قضاياها الحيوية.. مشددا على أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب مثل هذه التحركات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في جهود التنمية والإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال.

واستعرض الأمين العام دور الهيئة خلال الفترة الماضية على الساحة السورية والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تجري حاليا إقامة 1000 وحدة سكنية مؤقتة للمتضررين من الزلزال بمحافظة اللاذقية، ضمن عملية الفارس الشهم2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، إلى جانب صيانة وترميم 40 مدرسة في المحافظة، وتوفير حواسيب محمولة ومكتبية لدعم التحول الرقمي، وتوفر لوازم التدريب لكليات الهندسة والطب والصيدلة، بجامعة تشرين السورية.

وأضاف أنه يجري حاليا تجهيز وتوزيع كسوة العيد لحوالي 44 ألف سوري في محافظات حمص وحلب وحماة واللاذقية، بالإضافة إلى 100 ألف سيستفيدون من مشروع الأضاحي الذي تنفذه الهيئة في المحافظات الأربع”.

وفي المجال الإغاثي قال : " إنه تم حتى الآن تسيير 184 طائرة وثلاث سفن حملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن سفينة رابعة ستصل قريبا إلى اللاذقية على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.

وأكد الجنيبي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في برامج الهيئة التنموية في سوريا، من خلال إعداد خطة طموحة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية للأشقاء السوريين، تماشيا مع التزامها الإنساني تجاههم وتحقيقا لتطلعاتها في تحسين ظروف حياتهم.