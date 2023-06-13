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تحديد إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي

تحديد إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي
13 يونيو 2023 17:47

 أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم 9 ذي الحجة، ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

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ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

 

 

المصدر: وام
إجازة عيد الأضحى
حكومة دبي
عيد الأضحى
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