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توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية
13 يونيو 2023 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية  15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 15:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.

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وفي بحر عمان  الموج متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند الساعة 08:26 والجزر الأول عند الساعة  12:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:37.

 

المصدر: وام
الإمارات
الأرصاد
الطقس في الإمارات
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