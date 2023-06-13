الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

50 مليون «تحميل» لألعاب شرطة دبي الرقمية

50 مليون «تحميل» لألعاب شرطة دبي الرقمية
13 يونيو 2023 15:55

 حققت الألعاب الرقمية المطورة من قبل شرطة دبي أرقاماً ممتازة ومتقدمة منذ إطلاقها، حيث تجاوز عدد مرات تحميل الألعاب على مستوى العالم الـ 50 مليون تحميل، واحتلت الألعاب المركز الأول في 120 دولة في "فئة الألعاب التعليمية".

وحققت الألعاب الرقمية لشرطة دبي العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها : جائزة المنظمة الدولية لقادة الشرطة IACP في فئة التميز في استخدام التكنولوجيا في دعم مبادرات الشرطة المجتمعية، وجائزة الأمير نايف للأمن العربي، وجائزة الاتحاد الدولي للعلاقات العامة في فئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وجائزة أفضل فكرة إبداعية من مجموعة دبي للجودة.

أخبار ذات صلة
دورة للعاملين في تأمين الفعاليات بدبي
بحث التعاون بين شرطتي دبي والفجيرة

وذكر العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي، وتهدف لنشرها عالمياً، من خلال توفيرها بـ 16 لغة وهي الإنجليزية والعربية والروسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية والفرنسية واليابانية والكورية والصينية والهندية والفيتنامية والدنماركية والبولندية والإندونيسية.

 

المصدر: وام
شرطة دبي
الألعاب الرقمية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©