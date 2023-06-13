50 مليون «تحميل» لألعاب شرطة دبي الرقمية

حققت الألعاب الرقمية المطورة من قبل شرطة دبي أرقاماً ممتازة ومتقدمة منذ إطلاقها، حيث تجاوز عدد مرات تحميل الألعاب على مستوى العالم الـ 50 مليون تحميل، واحتلت الألعاب المركز الأول في 120 دولة في "فئة الألعاب التعليمية".

وحققت الألعاب الرقمية لشرطة دبي العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها : جائزة المنظمة الدولية لقادة الشرطة IACP في فئة التميز في استخدام التكنولوجيا في دعم مبادرات الشرطة المجتمعية، وجائزة الأمير نايف للأمن العربي، وجائزة الاتحاد الدولي للعلاقات العامة في فئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وجائزة أفضل فكرة إبداعية من مجموعة دبي للجودة.

وذكر العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي، وتهدف لنشرها عالمياً، من خلال توفيرها بـ 16 لغة وهي الإنجليزية والعربية والروسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية والفرنسية واليابانية والكورية والصينية والهندية والفيتنامية والدنماركية والبولندية والإندونيسية.