"الأرصاد" يصنف الحالة المدارية في بحر العرب " إعصاراً من الدرجة الأولى"

صنف المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية في بحر العرب " إعصاراً من الدرجة الأولى" يستمر 24 ساعة دون أي تأثير على الدولة.

ويتمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً وخط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع توجه الإعصار للشمال نحو السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 - 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.