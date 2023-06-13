الرئيس الكوري يستقبل عبدالله بن زايد في سيؤول

استقبل فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وذلك بحضور معالي بارك جن وزير الخارجية الكوري. ونقل سموه إلى فخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لجمهورية كوريا الصديقة وشعبها الازدهار والرخاء. من جانبه حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والتقدم. وبحث فخامته وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، الذي عقد في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى سيؤول، سبل ترسيخ وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في المجالات كافة، بما يدعم جهود البلدين الصديقين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن زيارة الدولة التي قام بها فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة إلى دولة الإمارات شهر يناير الماضي، جاءت تجسيداً لعمق ورسوخ العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الكورية وحرص قيادتي البلدين على دفع هذه العلاقات وتعزيز شراكتهما الخاصة إلى الأمام. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعتز بهذه العلاقة الاستثنائية والخاصة التي تربطها مع جمهورية كوريا وتمتد إلى أكثر من 40 عاماً، وحققت قفزات نوعية وإنجازات تنموية فريدة انعكست على ازدهار وتطور البلدين الصديقين وشعبيهما. وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تطلعه لمشاركة جمهورية كوريا في مؤتمر الأطراف «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مشيداً بدعم كوريا لاستضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي البارز. وأكد دعم دولة الإمارات لكوريا في استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 33» عام 2028، لافتاً إلى أن دولة الإمارات وكوريا تمتلكان نموذجاً متفرداً للتعاون المثمر في مجال المناخ والطاقة النظيفة وترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة للطاقة. حضر اللقاء، سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.