"أمنية" تحقق أمنيات 4 من أطفالها في دبي

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية" أمنيات 4 من أطفالها، وذلك بالتعاون مع المدرسة الأهلية الخيرية- المرحلة التأسيسية في دبي.

حضر حفل تحقيق الأمنيات الذي أقيم داخل الحرم المدرسي، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وسمر الصيداوي، مديرة الأمنيات في دبي، وريم حسين، مديرة المدرسة، ونشوة شعبان، منسقة قسم الدمج في المدرسة، وعائلات الأطفال المرضى، وحشد من الطلبة.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على المدرسة الأهلية الخيرية في دبي ، مُشيداً بدعمها المُتميّز لمبادرة المؤسسة الإنسانية، الرامية إلى زرع بذور الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى، ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وقال الزبيدي: "يُسعدنا إدخال الأمل والتفاؤل إلى قلوب أربعة من أطفالنا من المُصابين بأمراض مُستعصية، وذلك من خلال تحقيق أمنياتهم، ونتطلّع إلى مزيد من التعاون مع العديد من الجهات التي تحرص على أداء مسؤولياتها تجاه المجتمع".

من جهتهم عبّر أهالي الأطفال عن سعادتهم بتحقيق أمنيات أطفالهم، مؤكدين أن هذه المبادرة، تمنحهم القوّة والشجاعة لمواصلة مسيرة العلاج المُضنية، وتغرس في نفوسهم بذور الأمل والتفاؤل.