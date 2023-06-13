بلدية أبوظبي تدعو أفراد المجتمع لعدم تخزين مواد بالأماكن العامة

دعت بلدية مدينة أبوظبي، كافة فئات وأفراد المجتمع إلى الحفاظ على المظهر العام وعدم ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو هياكل مسبقة التجهيز (كرافانات)، أو أية بضائع أو مواد أو أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المباني أو في الشرفات، بصورة من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة، وبما يشوه المظهر العام.



ونفّذت البلدية في هذا الصدد حملات ميدانية توعوية على مدى 5 أيام متتالية، عبر مراكزها الفرعية في كل من جزيرة أبوظبي، ومدينة زايد، ومصفح الصناعية، بهدف رفع الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر العام للمدينة، وعدم ترك أية مواد تسبب خطورة أو إعاقة من شأنها تشويه المظهر العام، وتم خلالها نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق "فريجنا"، وإرسال رسائل نصية توعوية لأفراد المجتمع.