الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الشؤون الإسلامية" تطلق "البرنامج الوطني للاعتدال الديني"

"الشؤون الإسلامية" تطلق "البرنامج الوطني للاعتدال الديني"
13 يونيو 2023 13:23

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، "البرنامج الوطني للاعتدال الديني" الذي يستهدف إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، في مجال الكفاءات الشرعية المتخصصة، لتحقيق الأمن الفكري وتعزيز الاعتدال الديني في المجتمع.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن المشاريع التحولية للهيئة، التي تتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحقيقاً لتوجهات قيادتنا الرشيدة ومبادراتها لإظهار الوجه الحضاري لديننا الإسلامي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام في كل ربوع العالم.

وأشادت الهيئة بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها وترسيخها في المجتمع على أسس عصرية متطورة، مبينة أن هذا المشروع يعد أحد مشروعاتها التحولية التي تأتي ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022م.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز مسيرة الإمارات التنموية
رئيس الدولة: استدامة الازدهار تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان

وقالت إن هذا المشروع يدعم سعي حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفاتها في بناء وطن شامخ بهويته يدعم ازدهار الإماراتيين، ومجتمع حاضن وممكن للجميع، وتعليم متطور على مدى مراحل الحياة، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، وهو ما يتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.ويندرج هذا المشروع التحولي ضمن خطط الهيئة لتأهيل كوادر وطنية قادرة على تعزيز قيم الدين السمحة، وترسيخ معانيه السامية، بنشر الاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام ثقافته على أسس التعامل الحسن، وذلك من خلال تصميم مناهج علمية موجهة لكل العاملين في الخطاب الشرعي من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ والقائمين على التوجيه في المجال الشرعي في الدولة، يقدمها نخبة من المختصين.

وتم إطلاق هذا البرنامج بالتوازي مع إطلاق ميثاق وطني للاعتدال الديني يعزز التسامح والقيم المشتركة، يصادق عليه منتسبو البرنامج الوطني للاعتدال.وبينت الهيئة أن مفهوم الاعتدال الديني، منهج فكري وسلوكي يحمل على الاتزان في التدين، ويقوم على التزام نهج التيسير، وتحقيق النفع للفرد والمجتمع، وتعزيز المواطنة الإيجابية، وتفعيل التواصل الحضاري، والنظرة التفاؤلية للحياة، معربة عن أملها في أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، في إعداد كوادر دينية من مختلف فئات المجتمع تحمل فكراً دينيّاً معتدلاً وسليماً؛ ليكونوا سفراء للاعتدال يعملون على ترسيخ المفاهيم الصحيحة، ويسهمون في إعداد جيل يحمل الأمانة، بإيمان راسخ ووعي مستنير.

المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©