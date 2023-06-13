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تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية إلى 7 يوليو

تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية إلى 7 يوليو
13 يونيو 2023 10:38

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، من 30 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل، وذلك مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من 8 يوليو المقبل، متابعة الإلتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، المقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، على أن يتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم: " إن تمديد الموعد النهائي لأسبوع إضافي يأتي مراعاةً وتفهماً لفترة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات من خلال تعويضها بأيام إضافية دعماً لتحقيق مستهدفات التوطين، وفقاً لنسبة النمو المطلوبة وتفادياً للغرامات المقررة حال عدم الإلتزام".

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ودعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين، إلى استثمار المهلة الإضافية والإسراع في استيفاء المطلوب منها، من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج  "نافس"، والذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

وأضافت: " نثمن جهود القطاع الخاص في مسيرة التوطين، الذي يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتي في سوق العمل، جنباً إلى جنب مع المهارات العالمية، بحيث تشارك القوى العاملة بفاعلية في الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية العالمية للدولة، ودفع عجلة الاقتصاد الإماراتي ليكون ضمن الأسرع نمواً في العالم".

وأكدت الوزارة: "ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين ، وحرصه على الاضطلاع بهذا الدور لا سيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعا تاريخياً ، ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف شركة".

المصدر: وام
برنامج نافس
التوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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