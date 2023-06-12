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مسارات جديدة لتعزيز خدمات الإسكان والمجمعات الذكية في دبي

عمربوشهاب ويوسف العساف خلال توقيع مذكرة التفاهم(من المصدر) ‏
13 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم تشكّل علامة فارقة في قطاع الخدمات السكنية والمجمعات السكنية الذكية في إمارة دبي. وتحدد هذه الاتفاقية رؤية جديدة للتعاون في قطاع الإسكان تهدف إلى تشجيع وتسهيل مبادرات البحث والتطوير والابتكار الرائدة، لدعم وتعزيز مستقبل خدمات الإسكان والمجمعات السكنية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دمج نقاط القوة في كل من المؤسستين، ووضع حلول مبتكرة، وتعزيز التعلم المستمر، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان لتعزيز جودة الحياة لمواطني إمارة دبي.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإسكان
الإمارات
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