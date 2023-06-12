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الإمارات

سفير الإمارات يلتقي وزير التنمية وتنسيق العمل الحكومي في بنين

سفير الإمارات يلتقي وزير التنمية وتنسيق العمل الحكومي في بنين
13 يونيو 2023 01:09

بورتو نوفو  (وام)

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 التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، مع معالي عبدالله بيو تشاني، وزير الدولة المكلف بالتنمية وتنسيق العمل الحكومي في بنين.  وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على ترسيخ أواصر التعاون المشترك في شتى المجالات.
 وأكد الكعبي حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين وتنميتها؛ وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتجارة والمشاريع الواعدة في البلدين. 
وثمّن معالي بيو تشاني مستوى علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وأكد أن جمهورية بنين تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة، مشيداً بدور السفارة باعتبارها جسراً لتوطيد هذه العلاقة وتعزيزها. كما أبرز معاليه مجالات التعاون والفرص الواعدة التي تزخر بها بلاده على المستوى الاقتصادي والزراعي ما يتيح فرصاً متميزة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في الدخول إلى سوق بنين.

الإمارات
بنين
وزارة الخارجية
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