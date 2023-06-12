«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» تدعو صنّاع الاتصال للمشاركة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فتح «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» باب المشاركة في الدورة العاشرة من «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، أمام المتميزين في وضع خطط الاتصال المؤثرة، وصناعة هوية ملائمة لمؤسساتهم وجهاتهم، كما خصص فئات تستهدف فرق الاتصال والمتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية ذوي الأثر الملموس، إضافة إلى البارزين في إدارة الأزمات الدولية، وغيرها، حيث تواصل الجائزة استقبال الترشيحات في الفئات العربية والعالمية حتى 15 أغسطس 2023.

وعملت الجائزة على تطوير فئاتها لمواكبة التطورات الدولية في مجال الاتصال والتأثير الجماهيري، وتكريم الجهود المبتكرة في صناعة الاتصال بكل تخصصاته، بصورة تلائم سعي الحكومات والمؤسسات الخاصة والفرق والأفراد العاملين فيها، لإحداث أكبر تأثير إيجابي ممكن، يدعم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية والدولية.

زادت الفئات الجديدة لـ«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، من تركيزها على أنجح طرق مخاطبة الجمهور والممارسات الاتصالية القائمة على أعلى المعايير، ومن هذه الفئات العربية «أفضل منظومة اتصال متكاملة»، التي تكرم الجهات القادرة على توظيف الأفكار والاستراتيجيات وتعمل على إشراك الجمهور في العملية الاتصالية، وفئة «أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية»، المقدمة للمؤسسات والجهات المحلية والعربية التي تركت بصمة واضحة، وأحدثت أثراً واسعاً وإيجابياً، بفضل استخدام منهجية اتصال مدروسة لإدارة السمعة المؤسسية. ونظراً للدور الذي يلعبه العمل الجماعي لإنجاح الجهود المؤسسية في مخاطبة الرأي العام، استحدثت الجائزة فئتين جديدتين ضمن الفئات العربية، تكرّم الأولى «أفضل فريق اتصال حكومي» في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، لريادته في تنفيذ حملات وممارسات اتصال غير تقليدية أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

أما الفئة الثانية فهي «أفضل متحدث رسمي»، والتي تستهدف ممثلي الجهات الحكومية المتميزين في رسم صورة إيجابية لمؤسساتهم على مستوى بلدانهم والمنطقة، من القادرين على إيصال رسائلها بفعالية، وسط حضور إعلامي يواكب طرق الاتصال الحديثة ولغة التواصل المناسبة. أما في الفئات العالمية، فتواصل الجائزة سعيها لتطوير سبل إدارة الأزمات الدولية عبر فئتها المقدمة لـ«أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة»، والممنوحة للمؤسسات الحكومية، أو شبه الحكومية، أو الخاصة، في مختلف أنحاء العالم، أو المنظمات الدولية، التي استطاعت تنفيذ استراتيجية ناجحة للتعامل مع أزمات محلية أو عالمية ذات بعد اجتماعي، تراعي سرعة الاستجابة، والحد من التداعيات السلبية للطوارئ والكوارث بشفافية ودقة.

التأثير الفعال

جدد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعوته لكافة المتميزين في توصيل الرسائل ذات التأثير الفعال على أفراد مجتمعاتهم، التقدم إلى فئات «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، المناسبة لتخصصاتهم، في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023، وتدعيم طلباتهم بكل العناصر المطلوبة، بدءاً من الفكرة، والاستراتيجية المتبعة، مروراً بالتنفيذ، والنتائج الموضحة في طلبات التقديم التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني: www.igcc.ae