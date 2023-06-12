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الإمارات

تفاهم بين «وام» و«تانجوج» الصربية

محمد جلال الريسي خلال التوقيع (وام)
13 يونيو 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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تفاهم بين «وام» ووكالة تشيكية لتعزيز التبادل الإخباري

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء تانجوج الصربية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري بين الجانبين.
وقع مذكرة التفاهم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، ومانجا جيرسك مدير عام وكالة أنباء تانجوج. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز شراكتها مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع تنظيم الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي نوفمبر المقبل. وأكد الريسي، بهذه المناسبة أن الإمارات وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة أنباء تانجوج، يسهم في تعزيز جسور التواصل بين وسائل الإعلام الإماراتية والصربية وتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع. وأضاف: أنه مع تنظيم الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام شهر نوفمبر المقبل، نتطلع إلى مشاركة وسائل الإعلام الصربية في هذا الحدث العالمي البارز .
من جانبها، أشادت مانجا جيرسك بالتطور والنمو المستمرين في علاقات التعاون بين البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وام
وكالة أنباء الإمارات
صربيا
محمد جلال الريسي
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