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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تفعل الهوية الرقمية للمتعاملين

«الإمارات للخدمات الصحية» تفعل الهوية الرقمية للمتعاملين
13 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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مناقشات حول مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

 أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تفعيل استخدام «الهوية الرقمية» لمتعامليها، للحصول على خدمات المؤسسة الإلكترونية والذكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي. وأكدت المؤسسة على أهمية تسجيل المتعاملين في الخدمة وتفعيل حساباتهم في الهوية الرقمية - UAE PASS، وذلك ليتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي توفرها في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق التحول الرقمي. من جانبها، قالت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تحرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، باعتبارها الجهة الرائدة لتقديم الخدمات الصحية في دولة الإمارات، وبناءً على ذلك تم ربط «الهوية الرقمية» بجميع إجراءاتها وخدماتها المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يهدف إلى توفير تجربة أكثر يسراً وسهولة للمتعاملين، خصوصاً عند تقديمهم على الخدمات الصحية، إلى جانب المساهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة.   

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الهوية الرقمية
الرعاية الصحية
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