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جناح الجو بـ«الداخلية» ينقل «كلية» لمريض

جناح الجو بـ«الداخلية» ينقل «كلية» لمريض
12 يونيو 2023 23:43

أبوظبي (وام)
نقلت إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية «كلية بشرية» من مستشفى دبي مع كادر طبي مرافق إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، وذلك بعد أن تلقت الإدارة طلباً عاجلاً من مستشفى القاسمي والذي يستلزم السرعة في النقل للحفاظ عليها بصورتها الطبيعية، وذلك لإجراء زراعة «كلية» لحالة مستعجلة.
كما تقدم إدارة جناح الجو مهامها الإنسانية إلى جانب المهام الأمنية من خلال النقل بالإسعاف الجوي للحالات الطارئة والتي تتطلب سرعة النقل، كنقل المصابين بالحوادث، والمرضى من كبار السن.. بالإضافة إلى نقل الأعضاء البشرية في ظروف معينة ومستعجلة.

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