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عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان

عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
13 يونيو 2023 01:09

طوكيو(وام)

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي يوشيماسا هاياشى، وزير الخارجية الياباني، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى طوكيو.
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي يوشيماسا هاياشى، عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. كما بحث الوزيران عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. واستعرضا التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان، وهناك حرص من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر 2022، ليجسد هذه المساعي، ويعكس تطلعات البلدين نحو ترسيخ نموذج متميز للتعاون التنموي في مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض سموه ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا، خلال اللقاء الذي عقد في طوكيو، الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، خاصة مع حرص البلدين على استثمار شراكتهما لتحقيق التنويع الاقتصادي الداعم لمسارات التنمية المستدامة.

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 وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ، مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

 وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بتطور وتنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعات عدة، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، مؤكداً تطلع البلدين بدعم ورعاية من قيادتيهما إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في المجالات الحيوية كافة، بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.

 حضر اللقاءين، سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.

عبدالله بن زايد
الإمارات
اليابان
طوكيو
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