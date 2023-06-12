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200 طالب وطالبة في ملتقى الاستثمار بالعقول

200 طالب وطالبة في ملتقى الاستثمار بالعقول
13 يونيو 2023 01:09

العين (الاتحاد)

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نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ملتقى الاستثمار بالعقول، بمشاركة 200 طالب وطالبة؛ بهدف إشراك طلبة الجامعات ضمن منظومة العمل الأمني، والاستفادة من أفكارهم في مواجهة التحديات الأمنية والمستقبلية.
وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، أن الجامعة ترتكز على منظومة تعليمية تستشرف المستقبل، عبر 46 برنامجاً تعليمياً، إضافة لبرامج الدراسات العليا، ما يعزز مكانة الجامعة، ويرسخ دورها في تنمية مهارات الطلاب، ويسهم برسم استراتيجيات تعزيز الأمن الوطني.. وقدم الطالب محمد المر، رئيس مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، كلمة تعريفية بمهام ودور المجلس، كما قدم النقيب خالد تهلك، من إدارة الجرائم الإلكترونية، جلسة توعية عن الجرائم الإلكترونية.

جامعة الإمارات
شرطة دبي
ملتقى الاستثمار
الإمارات
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