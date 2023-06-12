الإمارات وأوكرانيا تبحثان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري

كييف (وام)

التقت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال زيارتها جمهورية أوكرانيا على رأس وفد من الدولة، معالي دينيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين، وناقشا الوضع الإنساني الراهن على الساحة الأوكرانية وسبل تقديم الدعم للتخفيف من آثاره.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا، عن تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مؤكداً ثقة أوكرانيا في قدرة الإمارات على تقديم نسخة استثنائية من المؤتمر تشكل منصة للتعاون الدولي ودفع الجهود لتنفيذ التعهدات المناخية من أجل الحفاظ على الكوكب.

حضر اللقاء، سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، ومن الجانب الأوكراني السفير مكسيم صبح الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورستم أوميروف رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، ودميترو سينيك سفير أوكرانيا لدى الإمارات.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن تقدير بلاده لجهود الإمارات الإنسانية ودعمها المتواصل للشعب الأوكراني جراء الأزمة الراهنة، وأكد التزام بلاده بمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية، منوهاً بجهود دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار ودفع جهود السلام.

وقال: إن أوكرانيا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والبحث عن مشاريع استراتيجية مشتركة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

ودعا رئيس وزراء أوكرانيا، الإمارات للانضمام إلى «مؤتمر إعادة الإعمار» المزمع عقده في لندن، لمناقشة المبادرات المشتركة المستقبلية في هذا الصدد والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.

لقاءات

التقت معالي مريم المهيري، خلال الزيارة، معالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وبحثتا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة في ظل العمل على دفع المحادثات القائمة بين البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وشهد اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كونتانغو الاستشارية التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، وصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، من جانب تانسل كيليكارسلن الرئيس التنفيذي لشركة كونتانغو، ورستم أوميروف رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، بحضور أولكسندر غريبان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني.

كما التقت معالي مريم المهيري، معالي أندريه يرماك رئيس مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، وأكدت عمق علاقات الصداقة التي تربط الإمارات وأوكرانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.