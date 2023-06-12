شرطة أبوظبي تشارك في «تنظيف شواطئ المرفأ»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة تطوعية نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنظيف شواطئ مدينة المرفأ، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبلدية منطقة الظفرة. وأوضح العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور الظفرة بمديرية المرور والدوريات، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية. ولفت إلى أن المبادرة تعزز الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ والمرافق العامة، وتسعى لنشر الوعي البيئي بين الجمهور. وجرى خلال المبادرة توعية الحضور بأهمية الحفاظ على البيئة وتوزيع الهدايا على الموجودين، بمشاركة فرع العلاقات العامة في إدارة مرور منطقة الظفرة ودورية السعادة.