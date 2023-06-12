«الجبيل للرطب» ينطلق الخميس المقبل

الشارقة (الاتحاد)

انطلاقاً من الأهمية التاريخية لشجرة النخيل عربياً ومحلياً، تدشن شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الخميس المقبل، مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب. يعرض المهرجان الذي يشارك في فعالياته العديد من كبار تجار التمور، كميات من أجود أنواع الرطب المحلية والمستوردة. ويحظى المهرجان بمكانة مميزة باعتباره واحداً من أهم الفعاليات المتخصصة في عرض وبيع التمور والرطب ومنتجاتها في الدولة، وبأسعار تنافسية، علاوة على أنه يجمع الجانبين التجاري والتراثي، ويسلط الضوء على أهمية شجرة النخيل في الحياة الاقتصادية.