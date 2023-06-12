الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الجبيل للرطب» ينطلق الخميس المقبل

«الجبيل للرطب» ينطلق الخميس المقبل
13 يونيو 2023 01:08

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%

انطلاقاً من الأهمية التاريخية لشجرة النخيل عربياً ومحلياً، تدشن شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الخميس المقبل، مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب. يعرض المهرجان الذي يشارك في فعالياته العديد من كبار تجار التمور، كميات من أجود أنواع الرطب المحلية والمستوردة. ويحظى المهرجان بمكانة مميزة باعتباره واحداً من أهم الفعاليات المتخصصة في عرض وبيع التمور والرطب ومنتجاتها في الدولة، وبأسعار تنافسية، علاوة على أنه يجمع الجانبين التجاري والتراثي، ويسلط الضوء على أهمية شجرة النخيل في الحياة الاقتصادية.

سوق الجبيل
الإمارات
الشارقة
مهرجان الرطب
الرطب
التمور
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©