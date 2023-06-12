«أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقة «أدوات الصقارة»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعالياته الجديدة، أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مُسابقة لاختيار «أفضل مجموعة متكاملة من أدوات الصقارة لرحلات المقناص»، بهدف دعم وتشجيع الحرفيين والمُبدعين والشركات المُتخصّصة في صناعة أدوات ومُعدّات الصقارة، لما تُمثّله من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة.. وتتمثّل معايير التقييم في أن تشمل المجموعة مختلف أدوات الصقارة التقليدية مثل: المخلاة، البرقع، السبق، المرسل، الوكر، الدس، المنقلة، السكين، وغيرها، وجودة تصنيع وتصميم الحقيبة، المظهر الجمالي العام، وتوافر الملمح التراثي، وجودة مواد التصنيع، أن يكون السعر مُناسباً. وتقتصر المُشاركة على مُصنّعي أدوات الصقارة بشكل يدوي.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات الدورة العشرين من المعرض من 23 حتى 29 أغسطس القادم.