«الشارقة للخدمات الإنسانية» تطلع على إنجازات «التمكين الاجتماعي»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عرضاً تقديمياً لإنجازات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لعام 2022، والتي بنتها على خطة استراتيجية جديدة مطورة أطلقتها برؤية عبرت عن تمكين مستدام للأيتام وأسرهم محققة مخرجات ترجمها برامج ومشاريع ريادية في مجال رعاية وخدمة الأيتام لتصب في صالح 2734 يتيماً منتسبين إلى 1140 أسرة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها، التي أسهمت بدورها في تمكين 106 أيتام، ليبلغ إجمالي الأبناء الممكنين حتى نهاية العام 1778 يتيماً.

وأشادت الشيخة جميلة القاسمي بدور المؤسسة البارز في خدمة الأيتام، وقالت: «لمسنا اهتمام المؤسسة بأسر الأيتام عبر ما حققته المؤسسة من إنجازات، وما قدمته من الخدمات والرعايات الشاملة التي استهدفت ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم، وما كان له من أثر كبير في ارتقاء العمل الإنساني، وتحقيق إنجازات ونجاحات نوعية صبت في مجالات متنوعة من مجالات التمكين».

وتابعت: «نوجه طاقم العمل في المؤسسة لمواصلة هذه الجهود الميمونة بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة، كما نشكر جميع من ساهم في تقديم الدعم والعون لأسر الأيتام».