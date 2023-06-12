النيادي يفحص المركبة دراجون

أبوظبي (الاتحاد)

نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، صوراً أثناء قيامه مع اثنين من زملائه بفحص جودة الهواء في مركبة دراجون التي وصلت المحطة مؤخراً، وغرد النيادي عبر حسابه على «تويتر»: «مع الزميلين فرانك روبيو، وديميتري بيتيلين، قمنا بفحص جودة الهواء في مركبة دراجون اللي وصلت قبل أيام لنتأكد أنها لم تتعرض لأي تلوث خلال الرحلة، أو تسرب غازات خطرة.. هذه المركبة نقلت لنا حمولة تصل لأكثر من 3000 كيلوجرام من المعدات ومتطلبات التجارب العلمية».