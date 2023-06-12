الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اليوم.. نهيان بن مبارك يفتتح الملتقى الثالث لأندية التسامح بالكليات والجامعات بدبي

نهيان بن مبارك
13 يونيو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم «الثلاثاء» بجامعة وولنجتون بدبي، فعاليات الملتقى الثالث لأندية التسامح بالكليات والجامعات، وذلك بحضور رؤساء ومديري أكثر من 20 جامعة إماراتية ودولية، إضافة إلى طلاب الجامعات المشاركين بالمبادرة من 32 نادياً للتسامح تضمهم هذه الكليات والجامعات، ومن المنتظر أن يعلن الملتقى عن انضمام جامعات أخرى للمبادرة، إضافة على تكريم الجامعات الفائزة بدرع التسامح، والطلاب المتميزين والفائزين بجوائز «غاليريا التسامح». 
وقالت عفراء الصابري المدير العالم بوزارة التسامح والتعايش: إن مبادرة أندية التسامح بالتعاون مع الكليات والجامعات الإماراتية والدولية ستظل واحدة من المبادرات والمشاريع الرائدة للوزارة لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في البيئات الجامعية والمدرسية، وفي المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن أندية التسامح بالكليات والجامعات تلعب دوراً مميزاً في تنظيم العديد من الأنشطة والمبادرات، والبرامج على مدار العام، إضافة إلى مشاركتها المتميزة في «غاليريا التسامح» للتنافس فيما بينها في تقديم الأفكار المبتكرة، وإعداد أفضل فيديو أو صورة فوتوغرافية أو عمل فني يسلط الضوء على مفهوم التسامح والأخوة الإنسانية داخل الدولة، وجميعها أنشطة يمارسها الطلاب بشكل فردي وجماعي من خلال أندية التسامح بالكليات والجامعات، التي تحولت إلى واحة للتسامح بكافة مؤسسات الإمارات التعليمية المشاركة في المبادرة، وساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقافة التسامح لدى الشباب.
وأضافت عفراء الصابري: أن الملتقى الثالث لأندية التسامح الذي يقام هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يركز على استعراض ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، وسيشهد هذا العام إطلاق مبادرات جديدة تهدف الى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التسامح، ومناقشة آليات تفعيل هذه المبادرات في حضور رؤساء ومدير الجامعات الإماراتية وطلاب الجامعات أعضاء أندية التسامح، وعدد كبير من المشرفين على هذه الأندية.

أخبار ذات صلة
مسارات جديدة لتعزيز خدمات الإسكان والمجمعات الذكية في دبي
خلوة لمناقشة تحديات أصحاب الهمم في المجتمع

دعم الطلاب 
قالت عفراء الصابري: إن رسالة وزارة التسامح والتعايش تهدف إلى دعم الطلاب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وتمكينهم من التفاعل المباشر مع ما يطرحه كل ناد من الأفكار والمشاريع التي قيم التسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، مؤكدة أن دعم المبادرة من جانب المسؤولين بالجامعات والطلاب على حد سواء سيظل العامل الأول لنجاحها واتساع المشاركة بها وانتقالها إلى العالمية، حيث أطلقت الوزارة مؤخراً مبادرة الأندية الدولية للتسامح بالمؤسسات التعليمية العالمية، بمشاركة عدد من الجامعات الدولية التي تمتلك العديد من الفروع حول العالم.
 وأكدت الصابري أن أهداف مبادرة أندية التسامح التي تركز على تعزيز التسامح والإخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من الجامعات، تحظى برعاية مستمرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يؤكد دائماً أهمية تفعيل مواهب وقدرات الشباب، والاستفادة من طاقات الطلاب في تعزيز رؤية الوزارة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً للتسامح في العالم، والتأكيد على قيم ومواقف التسامح والأخوة الإنسانية بين الشباب في البيئة الجامعية، ودعم المشاريع الطلابية المتعلقة بتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية في الجامعة أو البيئة المحيطة بها، ووضع خطة مستقبلية للمبادرات أو الأنشطة للفصول الدراسية اللاحقة.

نهيان بن مبارك
التسامح
دبي
عفراء الصابري
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©