«الوطني للتأهيل» يكافح التبغ بالإبداع

أبوظبي(الاتحاد)

أطلق المركز الوطني للتأهيل تحديه الأول في مجال مكافحة التبغ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، ويهدف التحدي إلى تقديم أساليب جديدة ومبتكرة للتعامل مع مشكلة تعاطي للتبغ، وذلك من خلال تمكين أفراد المجتمع وبالأخص الشباب من قيادة جهود التوعية والوقاية، في ترجمة لمنهجية المركز الجديدة القائمة على تمكين الشباب من قيادة جهود الوقاية من التبغ.

يتيح التحدي للأفراد من جميع الأعمار والخلفيات الانضمام إلى حملة واسعة النطاق لمكافحة التبغ، حيث يدعو المشاركون إلى استخدام إبداعاتهم ومواهبهم في إنشاء محتوى يهدف إلى الوقاية من بدأ تعاطي التبغ، وتقديم الموارد للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن تعاطي التبغ، والدعوة إلى بيئات خالية من دخان التبغ، ودعم الأشخاص المقلعين حديثاً لتجنب الانتكاس، والاحتفال بالأشخاص الذين تمكنوا من الإقلاع لمدة عام كامل على الأقل، وتشجيع الناس على الحفاظ على أنماط حياة صحية خالية من التبغ، كما يتضمن التحدي المشاركة عبر المنصات المتنوعة، مثل إنستغرام، تويتر، تيك توك، وفيسبوك، حيث يمكن للمشاركين استخدام مهاراتهم المختلفة لإيصال الرسائل الوقائية بالكلمات والتصاميم، أو من خلال التصوير الفوتوجرافي أو الفيديوهات القصيرة.

ويرفع التحدي شعار «لا تنخدع فكلهم سواء»، مؤكداً على أن كل أنواع التبغ ضارة، سواء كانت مشتقة من الحرق، أو التسخين، أو المضغ، أو الاستنشاق.

وقال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز: «اعتمدنا في المركز الوطني للتأهيل منهجية جديدة في استجابتنا لمشكلة تعاطي التبغ، تراعي مستويات الوقاية الثلاثة الابتدائية والثانوية، والثالثية وبالأخص بين الشباب، حيث إن الأساليب القائمة على النهي والزجر والتخويف أصبحت تعد أساليب قديمة تخطاها العلم، ولم تعد المحاضرات المملة ذات جدوى، فالشباب اليوم بإمكانه الوصول إلى كم غير مسبوق من المعلومات، فالعبرة ليست بالمعرفة، بل في التطبيق العملي للمعرفة من خلال المهارات الممكنة لذلك، ومن ثم كان من الضروري أن نغير النهج، نحن اليوم نسلم الشباب دفة القيادة، ونثق بهم وبقدرتهم على مناصرة القضايا ذات الأثر على صحتهم وصحة أسرهم، لذلك فإن جهود الوقاية من التبغ سيتم إشراك الشباب في تخطيطها وتنفيذها وتقييمها، ونحن سنكون لهم الدليل، والمرجع العلمي، ويكون من واجبنا التأكد من اكتسابهم للمهارات التي ستساعدهم على ذلك».

عيادة الإقلاع

أكد الدكتور الشحي أن هذه المنهجية تأتي تزامناً مع استعداد المركز لافتتاح عيادة الإقلاع عن التبغ، حيث إن المركز يسعى دائما إلى الوقاية الابتدائية بعدم البدء في تعاطي التبغ أساساً، وذلك من خلال المبادرات الشبيهة بهذا التحدي، والتي تجعل المجتمع بأسره ينفر من التبغ ومنتجاته، مقللة بذلك من جاذبية منتجات التبغ للشباب، كما أن قيادة الشباب للبرامج والتداخلات التي تستهدف التبغ، تجعل التشخيص والتدخل المبكر في متناول اليد، خصوصاً إن كان الشباب أنفسهم هم العين الساهرة لحماية أقرانهم، والناشطون منهم هم حلقة الوصل بالقطاع الصحي لتحقيق الوقاية الثانوية، كما أن تقديم العلاج الملائم والموارد اللازمة للإقلاع عن التبغ يعد أساس الوقاية الثالثية والتي تهدف للحيلولة دون حدوث المضاعفات الصحية المرتبطة بالتبغ ومن هذا المنطلق يجري الآن تدشين عيادة الإقلاع عن التبغ.