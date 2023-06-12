راشد بن حمدان يكرّم الفائزين بجائزة التطوع في تطوير المنشآت التربوية

دبي (الاتحاد)

كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ومعالي سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة «حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي» في احتفال كبير أقيم يوم أمس الأول في قاعة منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية - الرباط.

وفي كلمته بالمناسبة أشاد الشيخ راشد بن حمدان بمستوى العلاقات التي تربط المنظمة بدولة الإمارات، قائلاً: «نحتفل معاً بإنجاز الدورة الثالثة من جائزة حمدان/ الإيسسكو للتطوع في دعم المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، هذه الجائزة التي انبثقت من مبادئ عربيةٍ اسلاميةٍ مُتأصلّة في نهج دولة الإمارات، تضع مسؤوليةَ بناء الانسان محوراً وهدفاً، يحظى بدعمٍ وتمكينٍ من القيادة الرشيدة ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيّب الله ثراه) لتجتمع منظمةُ الايسسكو العريقة ومؤسسةُ حمدان في هدفٍ مشترك، التقى فيه الفكرُ المستنير، والإرادةُ الصلبة، والمبادئ الثابتة، للإسهام في رؤية مجتمعاتٍ اسلاميةٍ مزدهرة، تنعم بمنظومةٍ تعليميةٍ متطورة، ترتقي إلى مستوى تحقيق الطموحات».

وفي كلمة الفائزين، أشاد الأمير منصور بن سعد آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، بمبادرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإطلاق هذه الجائزة ودعمها.

وقد فازت بالجائزة ثلاث مؤسسات وهي مؤسسة الملك فيصل الخيرية من المملكة العربية السعودية عن مشروع جامعة الفيصل والتي تم إنشاؤها في العام 2002، كما فازت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مشروع مجمع مملكة البحرين العلمي في جامعة الصومال الوطنية، وإعادة تشغيل الجامعة بعد إغلاق دام 20 سنة، بينما فازت مؤسسة الخدمات التربوية الاجتماعية في باكستان عن مشروع «ديف ريش»، والذي يهدف لدعم مجتمع أصحاب الهمم من الصم.