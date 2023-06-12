«جمارك دبي» تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الأمم المتحدة

دبي(وام)

احتفت دائرة جمارك دبي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتأهيل موظفيها كخبراء متخصصين في رقابة الحدود وعلم الجريمة وإدارة المخاطر، للمساهمة في تحقيق رؤية الدائرة الداعمة للتجارة المشروعة.

شهد الحفل محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالدائرة، وبوريس زنامنسكي نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة.

وقال محمد الغفاري إن البرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يعتمد في أسسه على إعداد خبراء بالدائرة في علم الجريمة وإدارة المخاطر، ورقابة الحدود، لمواكبة التطور المتسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة في سباقها نحو التنافسية والريادة العالمية والتميز في كل الميادين، كما ترتكز استراتيجية جمارك دبي وخططها المُستقبلية على تطوير كواردها البشرية.

وأشار إلى اعتماد الدائرة على العديد من التقنيات المبتكرة والمتطورة في عمليات التفتيش الجمركي، منها نظام محرك المخاطر الذكي وتقنية الإنذار المبكر في تشخيص كافة الشحنات المشتبه بها، هذا بالإضافة إلى أحدث أجهزة التفتيش ومن تلك الأجهزة الجهاز المتطور لفحص الحاويات، وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالمهام الأمنية، وبلغ عدد البرامج التدريبية الأمنية منذ مطلع العام الجاري 92 برنامجاً تدريبياً حتى شهر مايو2023، انتسب لها 973 موظفاً بمجموع ساعات تدريبية بلغت أكثر من 7500 ساعة.