تعديل في آلية تصحيح امتحانات «الثاني عشر» المركزية

دينا جوني (دبي)

عدّلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من آلية تصحيح الامتحانات المركزية لطلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، فبدلاً من بدء تصحيح الأوراق الامتحانية للمادة الدراسية في اليوم اللاحق للاختبار، دعت المؤسسة أساتذة مادة الرياضيات، التوجّه إلى مراكز «الكنترول» في الفترة المسائية والانتهاء من تصحيح المادة في اليوم نفسه.

وأشار أحد أعضاء لجان التصحيح إلى أن جمع وفرز الأوراق الامتحانية لم يعد يستهلك وقتاً طويلاً كما كان في السابق، نظراً إلى محدودية الامتحانات الورقية التي لم تعد تشمل جميع المواد الدراسية، وكذلك الأسئلة الاختبارية كون الطلبة سيؤدون الامتحان إلكترونياً أيضاً.

ولفت إلى أن المؤسسة ارتأت أنه لم يعد هناك من داعٍ لتأجيل التصحيح إلى اليوم التالي من تأدية الاختبار، والانتهاء من التصحيح والرصد في اليوم نفسه.

وقد أدى طلبة صفوف الثاني عشر في مختلف المسارات أمس امتحان مادة الرياضيات ورقياً وإلكترونياً. وقد تضمن الاختبار الإلكتروني 20 سؤالاً، مقابل خمس أسئلة في الاختبار الورقي.

وعبّر الطلبة عن صعوبة الأسئلة، معتبرين أن الاختبار هو لغاية اليوم هو الأصعب من بين مختلف المواد التي أدوها منذ انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الأسبوع الماضي.

وناشد عدد من الطلبة الإدارات المدرسية بإعطائهم فرصة لتأدية الاختبار مرة أخرى في امتحان الإعادة، للتمكّن من تحسين درجاتهم في تلك المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

وفي سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري، تطبّق «تعليم» امتحانات الإعادة من الرابع إلى الثاني عشر للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد المجموعة «أ» النظرية.

الامتحان التعويضي

يستهدف الامتحان التعويضي الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحانات نهاية العام أو الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية أثناء تأدية الامتحانات. لا توجد فترة بديلة لتأدية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث في حال تغيّب الطالب عن الامتحان التعويضي الذي ينظم من 19 إلى 23 يونيو المقبل، بعذر مقبول.

ودعت «تعليم» في دليل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، الإدارات المدرسية بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة والمواد التي تغيبوا عنها، والمواد التي واجهتهم فيها مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحانات. فيما تُعقد امتحانات الإعادة من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 يوليو.