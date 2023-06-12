إطلاق مركز تجارب أدنوك ياس في المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز أدنوك ياس في المدارس، لاستضافة النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس المقدمة من أدنوك، والتي تقام فعالياتها من 15 إلى 21 يونيو، عقب الإطلاق الرسمي من جانب شركة إثارة، والذي يستهدف طلبة المدارس، بهدف تحفيز الطلبة على دراسة العلوم والفيزياء والرياضيات، والذي يعد الأول من نوعه ليصبح موقع التجارب المزود بأحدث التجهيزات في حلبة مرسى ياس وجهة رائدة لإثارة شغف طلاب المراحل المدرسية المختلفة في الدولة بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتشجيعهم لأن يصبحوا مهندسي المستقبل.

ويقدم المركز، من موقعه في موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، حصصاً وورش عمل تتناول مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تماشياً مع أهداف برنامج ياس في المدارس، الذي يسعى إلى تطوير مهارات جيل المستقبل في الدولة في هذه المواضيع.

ويحتفي برنامج ياس في المدارس هذا العام بمرور 14 عاماً على انطلاقته، عمل خلالها على تشجيع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في جميع أنحاء دولة الإمارات، موفراً للمدارس وسيلة منهجية تطبيقية لتعليم مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة الرياضيات، ومتيحاً للطلاب من عمر ستة أعوام فما فوق الفرصة لتعلم مهارات هذه المواضيع بأسلوب ممتع يعتمد على رياضة الفورمولا1 وشعبيتها الكبيرة، من خلال العمل على بناء فريق فورمولا1 وتصميم سيارة فورمولا1 مصغرة والتسابق بها.

وشهد البرنامج في عام 2023 مشاركة قياسية، وتسجيل أكثر من 23 ألف طالب في أقسام البرنامج المختلفة، بما في ذلك فورمولا إثارة، وتحدي سائق الفورمولا1 الاختباري، وتحدي فورمولا إثارة المنزلي، وتحدي الدفع الرباعي، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية في البرنامج.

ومع افتتاح مركز تجارب برنامج ياس في المدارس، يستضيف المركز النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس المقدمة من أدنوك، والتي تقام فعالياتها من 15 إلى 21 يونيو، ويستعرض خلالها الطلاب المشاركون من مختلف أنحاء دولة الإمارات مشاريع فرقهم والتصميم النهائي لسيارة الفورمولا1 المصغرة التي طوروها، ويختبرون أداءها في السباق على المسار المصغر.

وتتلقى الفرق الفائزة في النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس دعوة إلى عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1، والتي تقام فعالياتها في حلبة مرسى ياس من 24 إلى 26 نوفمبر، كما تتاح لهم فرصة المشاركة في النهائيات العالمية لبرنامج الفورمولا1 في المدارس في عام 2024.

إضافة مهمة

يشكل افتتاح مركز تجارب برنامج أدنوك ياس في المدارس إضافة مهمة إلى محفظة أصول شركة إثارة التي تضم الاتحاد بارك، الاتحاد بارك التي تعد أكبر ساحة حفلات خارجية في المنطقة، والاتحاد أرينا، وهي أكبر وجهة ترفيهية مغلقة متعددة الاستخدامات في المنطقة، وحلبة مرسى ياس التي تعتبر من أشهر حلبات سباق الفورمولا1 عالمياً، بالإضافة إلى مركز ياس للمؤتمرات الذي يخصص مساحات متعددة الاستخدامات للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات مع إطلالات رائعة على جزيرة ياس.

يشار إلى أن المركز يلبي احتياجات طلبة المدارس من الراغبين في دراسة الرياضيات والفيزياء، ويساعد الطلبة أيضاً في استكشاف هذه العلوم، وتحفيزهم لدراستها، ليكونوا مهندسين في المستقبل في كل القطاعات، لافتاً إلى أن الطلبة يصبحون شغوفين بالرياضيات والفيزياء، وأنه لا صعوبة فيها، والمركز مزود بكافة الاحتياجات غير المتوفرة بالمدارس، وأن هناك إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة المواطنين من مختلف أعمارهم للمشاركة في الفعاليات والاستفادة من المزايا المتوفرة بالمركز.