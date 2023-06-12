بلدية دبي تفتتح التسجيل في «كفاءات مستقبلية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي «كفاءات مستقبلية» للعام 2023، والذي يستهدف استقطاب وجذب طلبة الجامعات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للتدريب الصيفي في البلدية بحسب المجالات والتخصصات المتاحة فيها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية وإتاحة الفرصة للجامعيين من أصحاب التخصصات التي تدعم مجالات عمل البلدية لتلقي التدريب الميداني والعملي ورفع قدراتهم ومهاراتهم. وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي: «تولي بلدية دبي الكفاءات الجامعية من مواطني دولة الإمارات وذوي التخصصات التي تدعم مسارات عمل البلدية اهتماماً بالغاً، عبر استقطاب أفضل المواهب البشرية وإقامة البرامج التدريبية الميدانية وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة التعلم والممارسة الميدانية في مواقع عمل بلدية دبي. ويأتي ذلك بهدف تشجيعهم على التعلم المستمر وتحسين مهاراتهم وتعريفهم بصورةٍ أكبر عن مجالاتهم وتخصصاتهم الدراسية وتلاؤمها مع سوق العمل، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومستدامة لهم تمكنهم من التطور ورفع كفاءاتهم، انطلاقاً من حرص البلدية على جذب عناصر الكفاءة والموهبة لتعزيز الاستدامة في الكوادر البشرية ودعم سياسة التوطين في إمارة دبي». ووضعت بلدية دبي شروطاً للالتحاق بالبرنامج، تركزت في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وطالباً جامعياً مسجلاً في إحدى المؤسسات التعلمية المعتمدة في الدولة، وأن يكون دارساً لأحد التخصصات المطلوبة في بلدية دبي. كما حددت البلدية الوثائق المطلوبة للتقديم على البرنامج والتسجيل فيه، وشملت: نسخةً من الهوية الإماراتية، ونسخةً من جواز السفر مع الرقم الموحد، وإفادة المؤسسة التعليمية باستمرارية الدراسة، إضافةً إلى السيرة الذاتية والتقرير الدراسي الأخير، بحيث تُرسل الطلبات والوثائق على البريد الإلكتروني:.internship@dm.gov.ae