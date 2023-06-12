«البلديات والنقل» تفتتح جزئياً مرسيي ربدان والسعديات

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع أبوظبي البحرية أن عدد المنازيل الخاصة بالقوارب المائية، ارتفع ليصل إلى 24 منزالاً بعد الافتتاح الجزئي بداية الشهر الجاري لمرسى ربدان ومرسى السعديات، تلبية للاحتياج المتزايد على الوصول إلى الممرات المائية في أبوظبي.

وبينت الدائرة أن الخدمات المتوفرة في المراسي تتمثل في إنزال ورفع وغسيل القوارب، مساعدة الرسو على الأرصفة، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والمقطورات.

وأكدت الدائرة أن هذه المشاريع تندرج ضمن حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي، وتوفير خدمات ترفيهية تتماشى مع معايير السلامة العالمية، مؤكدة أن تنفيذها مثل هذه الأعمال يساهم في حركة التنمية الشاملة والتطور المستمر والمتدفق للبنية التحتية في الإمارة، ويجسد التزامها بتوفير أسلوب حياة راق مع رفع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمثل هذه الأنشطة، وبما يحقق المعايير الهادفة لحماية الشواطئ والبيئة البحرية.

ودعت الدائرة مستخدمي الممرات المائية في الإمارة إلى مراعاة اشتراطات السلامة العامة أثناء قضاء أوقات ممتعة في مياه أبوظبي، مبينة أنه يمكن العثور على جميع مواقع المنازيل على تطبيق «النالية».

ويساعد تطبيق «النالية» المستخدمين في البحث عن أقرب المرافق البحرية إليهم والوصول إليها بشكل مباشر، بما فيها المراسي ومنازيل القوارب ومحطات الوقود البحرية والمواقع البحرية المخصصة للأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات المائية والرياضات البحرية والسباحة وركوب الأمواج وغيرها الكثير.

اسم «النالية»

أوضحت الدائرة أنه تم إطلاق اسم «النالية» على التطبيق الجديد لخرائط السلامة البحرية؛ نظراً لكونها المسمى المحلى للخريطة البحرية التي استخدمها الآباء والأجداد قديماً في الثقافة الإماراتية، للاستدلال على مسالك البحر والموانئ ومغاصات اللؤلؤ، ويعكس اسم التطبيق الجديد الإرث الكبير وعمق تاريخ الإبحار في دولة الإمارات. ويشكل التطبيق مرحلة متقدمة لاستخدام التطبيقات الذكية في الملاحة البحرية على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة مرنة تضمن سهولة الاستخدام وسهولة التنقل بين المميزات التي يقدمها تطبيق «النالية»، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة وبشكل مباشر على أنظمة الملاحة العالمية، مثل «خرائط غوغل».