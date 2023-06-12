الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«البلديات والنقل» تفتتح جزئياً مرسيي ربدان والسعديات

«البلديات والنقل» تفتتح جزئياً مرسيي ربدان والسعديات
13 يونيو 2023 01:07

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
قائد العمليات المشتركة يستقبل مسؤولاً عسكرياً أسترالياً
شرطة أبوظبي تبحث التعاون الشرطي مع السفير العراقي

أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع أبوظبي البحرية أن عدد المنازيل الخاصة بالقوارب المائية، ارتفع ليصل إلى 24 منزالاً بعد الافتتاح الجزئي بداية الشهر الجاري لمرسى ربدان ومرسى السعديات، تلبية للاحتياج المتزايد على الوصول إلى الممرات المائية في أبوظبي.
وبينت الدائرة أن الخدمات المتوفرة في المراسي تتمثل في إنزال ورفع وغسيل القوارب، مساعدة الرسو على الأرصفة، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والمقطورات.
وأكدت الدائرة أن هذه المشاريع تندرج ضمن حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي، وتوفير خدمات ترفيهية تتماشى مع معايير السلامة العالمية، مؤكدة أن تنفيذها مثل هذه الأعمال يساهم في حركة التنمية الشاملة والتطور المستمر والمتدفق للبنية التحتية في الإمارة، ويجسد التزامها بتوفير أسلوب حياة راق مع رفع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمثل هذه الأنشطة، وبما يحقق المعايير الهادفة لحماية الشواطئ والبيئة البحرية.
ودعت الدائرة مستخدمي الممرات المائية في الإمارة إلى مراعاة اشتراطات السلامة العامة أثناء قضاء أوقات ممتعة في مياه أبوظبي، مبينة أنه يمكن العثور على جميع مواقع المنازيل على تطبيق «النالية».
ويساعد تطبيق «النالية» المستخدمين في البحث عن أقرب المرافق البحرية إليهم والوصول إليها بشكل مباشر، بما فيها المراسي ومنازيل القوارب ومحطات الوقود البحرية والمواقع البحرية المخصصة للأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات المائية والرياضات البحرية والسباحة وركوب الأمواج وغيرها الكثير.
اسم «النالية»  
أوضحت الدائرة أنه تم إطلاق اسم «النالية» على التطبيق الجديد لخرائط السلامة البحرية؛ نظراً لكونها المسمى المحلى للخريطة البحرية التي استخدمها الآباء والأجداد قديماً في الثقافة الإماراتية، للاستدلال على مسالك البحر والموانئ ومغاصات اللؤلؤ، ويعكس اسم التطبيق الجديد الإرث الكبير وعمق تاريخ الإبحار في دولة الإمارات. ويشكل التطبيق مرحلة متقدمة لاستخدام التطبيقات الذكية في الملاحة البحرية على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة مرنة تضمن سهولة الاستخدام وسهولة التنقل بين المميزات التي يقدمها تطبيق «النالية»، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة وبشكل مباشر على أنظمة الملاحة العالمية، مثل «خرائط غوغل».

 

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي البحرية
السعديات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©