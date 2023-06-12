3 اتفاقيات لتعزيز النقل المستدام في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، توقيع (3) اتفاقيات تعاون بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الحافلات العامة.

وتخدم الاتفاقيات مساعي «الهيئة» نحو تعزيز النقل المستدام في قطاع النقل الجماعي، وجرى توقيعها على هامش مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية مؤخراً.

وقع الاتفاقيات الثلاث من جانب هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة «دايملر للحافلات» تيل أوبرفوردر، الرئيس التنفيذي في الشركة، وعن شركة «فولفو للحافلات» دان بيترسون نائب الرئيس الأعلى في الشركة، ومن شركة «في دي إل للحافلات»، يتشارد فان دن دونجن، المدير التنفيذي في الشركة.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تفتخر الهيئة بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع عدد من كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل المستدام، وتحديداً في مجال تصنيع الحافلات العامة، مما يوثق استمرار جهودنا في تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وأضاف بهروزيان: «تهدف الاتفاقية الأولى بالتعاون مع شركة دايملر للحافلات، إلى تجربة حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الهيدروجيني، وهذه التجربة التي ستنطلق من دبي، هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بعد أن أثبتت فاعليتها في القارة الأوروبية، وسيحمل نجاح هذا المزيج المبتكر من الحافلات الصديقة للبيئة، مستقبلاً واعداً للنقل العام الأخضر والمستدام في الإمارة».

مدينة أكثر استدامة

حول الاتفاقية الثانية، قال بهروزيان: «الاتفاقية امتداد لشراكة (الهيئة) مع شركة فولفو للحافلات، إذ تهدف إلى ترجمة استراتيجية تحول دبي إلى مدينة أكثر استدامة في المستقبل، عبر توفير وسائل مواصلات عامة مستدامة وصديقة للبيئة، وتنص الاتفاقية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية المطورة من الشركة، التي تتناسب مع الطبيعة المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضف: «تهدف شراكتنا مع (في دي إل)، إلى تبادل المعرفة والخبرات في عمليات إدارة وتشغيل الحافلات الكهربائية، وعقد الورش والزيارات المشتركة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في محطات إيواء الحافلات الكهربائية، مما يسهل على (الهيئة) في المرحلة المقبلة توفير محطات مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لتزويد الحافلات بالطاقة الكهربائية، وتأمين منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة بشكل آمن وسهل ومستدام».