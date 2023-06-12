«الأرصاد» يتوقع اتجاه «بيبرجوي» إلى السواحل الهندية الباكستانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية بحر العرب «بيبرجوي»، والتي صنفها المركز إعصار من الدرجة الثانية، وذكر المركز في تقريره السابع في إطار متابعته للوضع، أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي من المتوقع استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمةـ ثم يضعف تدريجياً إلى الدرجة الأول خلال الليل وصباح الغد، واتجاه الإعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 140 و160 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.

وأفاد المركز بأنه بالنسبة إلى الوضع الحالي، فهو مصنف إعصار من الدرجة الثانية، ويتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً وخط طول 67.7، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 إلى 170 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض. ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، فإن الدولة تشهد أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط أحياناً في بحر عُمان.