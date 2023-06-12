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بلدية الظفرة تفوز بـ«ذهبية الأفكار المبتكرة»

بلدية الظفرة تفوز بـ«ذهبية الأفكار المبتكرة»
13 يونيو 2023 01:07

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حققت بلدية منطقة الظفرة إنجازاً جديداً بفوزها بالجائزة الذهبية ضمن جائزة مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2023 لفئة الأفكار المبتكرة، وذلك لمشاركتها بجهاز حقن سوسة النخيل المبتكر كأفضل مشروع لفئة الأفكار المبتكرة. وقد تم اختيار جميع الفائزين بناءً على إدارة الجودة الشاملة لمجلس هارفارد للأعمال، وتم إجراء عملية التقييم من قبل مقيمين محترفين دوليين. 
وتعد هذه الجائزة من الجوائز العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها.
ويعتبر حصول بلدية الظفرة على هذه الجائزة العالمية ثمرة لجهودها في إبراز أهم الابتكارات والإنجازات ونشر لثقافة ومنظومة التميز والسمعة الطيبة بين الجهات الحكومية المحلية والعالمية.

الظفرة
بلدية الظفرة
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