2408 دوريات لمركز الخيالة

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن مركز شرطة الخيالة يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، من خلال مشاركته الدوريات الشرطية في عملها، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات في شرطة دبي خصوصاً في المناطق السياحية والتجارية والسكنية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخيالة، ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط.

وأوضح اللواء رفيع أن خيالة شرطة دبي تطبق أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين، وتدريب ‏الخيول، وتطبق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.