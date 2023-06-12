بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع سويحان السكني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني "استمع سموه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصل عن مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية إضافة إلى مكونات نموذج الفلل وتفاصيله، والتي شيدت وفق أرقى المعايير وأحدث المواصفات، لتلبية احتياجات الأُسر المواطنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين".

وأضاف المكتب "يوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات".

يضم مشروع سويحان السكني، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.

تتألف كل فيلا سكنية في المشروع من مجلسين، وصالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية.. ويُعد المشروع السكني الأول الذي نفذ وفق دليل المجتمعات السكنية المتكاملة لهيئة أبوظبي للإسكان.

ضم دليل المجتمعات السكنية المتكاملة، مجموعة شاملة من المبادئ الإرشادية والمعايير الخاصة للمساحات الداخلية للوحدات السكنية بهدف تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

رافق سموه، خلال تدشين مشروع سويحان السكني، كل من: معالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

بهذه المناسبة، ثمن معالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، تدشين سمو ولي عهد أبوظبي للمشروع، الذي يؤكد أن رفاهية المواطن واستقراره وتمكينه أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة ونوعية إلى منظومة المشاريع السكنية التي أنجزتها هيئة أبوظبي للإسكان لضمان توافر المسكن الملائم للمواطنين، وتأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة، وبيئة محفزة للنمو الاقتصادي المتواصل.

من جهته، قال حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان إن "توجيهات القيادة الرشيدة تعبر عن مكانة المواطنين لديها وتترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية والمتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم".

وأضاف أن "هيئة أبوظبي للإسكان حريصة على تطوير المشاريع السكنية التي تُلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتتوافر فيها جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة من المرافق العامة والبنية التحتية".

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تتولى مهمة تطوير العديد من البرامج الإسكانية للمواطنين وتنفيذها لتلبي متطلبات الأسر الإماراتية، حيث أشرفت منذ إنشائها على تسليم أكثر من 38 ألف أرض سكنية، وأكثر من 11 ألف مسكن جاهز، وصرف ما يتجاوز 45 ألف قرض سكني، وتقديم أكثر من 3700 إعفاء من سداد القروض السكنية فيما وصلت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 131 مليار درهم.