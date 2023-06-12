الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 24:46 والجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.