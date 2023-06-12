محمد بن راشد يطلق الدورة الرابعة من «صناع الأمل»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، الدورة الرابعة من مبادرة «صناع الأمل».

وكتب سموه، على موقع تويتر «الأمل عنوان القوة، ومحرك التغيير، وسر التجدد.. الأمل هو استبشار بالقادم، واستمرار للعطاء واقتناص للفرص ومصدر لا ينضب لخير البشر».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ما زلنا نبحث عن صناع الأمل وفاعلي الخير لنكرمهم ونبرز نماذجهم ونستبشر بهم في مجتمعاتنا».

وأكد سموه «عندما يتحدث الناس عن الصراعات واليأس والتشاؤم والسلبية في منطقتنا، نتحدث نحن عن الأمل وعمل الخير والتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.. وهناك الآلاف من صناع الأمل في كل مدينة وقرية.. لأن الخير موجود في كل مكان ولكن يحتاج من يضعه تحت الضوء».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول «نطلق اليوم صناع الأمل في دورته الرابعة.. نبحث عنهم في كل مجتمع.. لنحتفي بهم ونفرح بعملهم ونبرز إنجازاتهم.. من يرى في نفسه الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع» http://arabhopemakers.com.