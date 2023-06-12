مصابو زلزال سوريا: الشيخة فاطمة نموذج رائع في العطاء الإنساني

في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمتابعة أوضاع مصابي زلزال سوريا الذين يتلقون العلاج بمستشفيات الدولة.. قامت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، وحمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بزيارة المصابين بمدينة شخبوط الطبية، حيث تم الاطلاع خلالها على أحوالهم، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والإنسانية، والالتقاء بالأطباء للتعرف على مراحل علاجهم والرعاية الطبية المقدمة لهم مما ساهم في شفائهم وتحسن أحوالهم.

وخلال اللقاء عبروا وذويهم عن وافر شكرهم وعظيم امتنانهم لسمو الشيخة فاطمة للرعاية التي حظوا بها من سموها، وكذلك متابعتها المستمرة لأوضاعهم ومراحل علاجهم مؤكدين أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نموذج رائع في العطاء الانساني ومد يد العون للمحتاج القاصي والداني، ليس فقط في البلاد العربية ولكن في كل أنحاء العالم.

وفي لفتة إنسانية منهم تجسد العرفان والمحبة، تم تقديم لوحة جدارية هدية الى سمو الشيخة فاطمة تتضمن قصيدة تعبر عن مشاعرهم وعلى كرم عطائها وحسن الضيافة التي غمرتهم بها، متمنين لها موفور الصحة وطول العمر.

كما قدموا شكرهم لدولة الإمارات، على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للمتضررين والأسر المنكوبة جراء الزلزال، والتي ساهمت في تخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها أبناء المناطق المنكوبة في سوريا.

وأشادت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالرعاية وعظيم الاهتمام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالمتضررين من حادثة الزلزال منذ قدومهم للدولة وتقدمت بالشكر الى الكادر الطبي على ما قدموه من مستوى علاج متميز ساهم في شفاء العديد من الحالات، مما يعكس كفاءة الكوادر الطبية في الامارات ، وتمنت للجميع الشفاء العاجل والعودة إلى حياة مليئة بالعمل والسعادة.

من جانبه أشاد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بجهود سمو الشيخة فاطمة في إغاثة ضحايا الزلزال، وفي حرصها على إنقاذ حياة المصابين وتوفير ما يلزم لمساعدتهم كما ساهمت سموها في الكثير من الأعمال الإغاثية وفي توفير العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية للمتأثرين من الزلزال في سوريا.