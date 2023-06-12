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"الأرصاد": الحالة المدارية في بحر العرب تتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية

"الأرصاد": الحالة المدارية في بحر العرب تتحول لإعصار من الدرجة الثانية
12 يونيو 2023 13:55

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الثانية،  مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

وأوضح أن الإعصار يتمركز حالياً وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً، و خط طول 67.7 ، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 إلى 170 كم / الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

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وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصارالمداري من الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة ، ثم يبدأ في الضعف تدريجياً إلى الدرجة الأولى خلال الليل وصباح الغد، والاتجاه للشمال نحو السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 – 160 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.

المصدر: وام
الحالة الجوية
المركز الوطني للأرصاد
بحر العرب
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