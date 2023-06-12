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« أبوظبي للدفاع المدني»: إغلاق 3 منشآت مخالفة

« أبوظبي للدفاع المدني»: إغلاق 3 منشآت مخالفة
12 يونيو 2023 13:52

أبوظبي(الاتحاد)
رصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة التي تؤثر على السلامة العامة في عدد من المباني والمنشآت بإمارة أبوظبي ضمن مبادرة "المسح الميداني"، التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأغلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (3) منشآت بناءً على تقارير لجان المسح الميداني والتفتيش، التي رصدت ممارسات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت الهيئة ملاك المباني والمنشآت بالإمارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تصحيح الممارسات الخاطئة والمخالفة ومن أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات واضافات عشوائية من دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني.

وأكدت، الاهتمام بوضع سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات في مقدمة الأولويات، وعدم التهاون في تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الوقائية للمباني والمنشآت بالإمارة.

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وحذرت من خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية والممرات، وتخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج الطوارئ، ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.

وأوضحت أن تقارير اللجان بينت وجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات، وعدم وجود عقود صيانة لطفايات الحريق وكاشف الدخان، واستخدم خزان الديزل في عدد من المخابز والمطاعم من دون ترخيص ودون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، كما كشفت نتائج المسح الميداني عن تخزين أسطوانات الغاز البترولية، وعدم تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج للطوارئ واللافتات التوجيهية الواضحة.

وحثت على ضرورة ضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية، ومراجعة المختصين في الهيئة لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، ضمانا لاستيفاء دائم بتدابير الوقاية والسلامة الضرورية في مختلف المباني والمنشآت.

 

 

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
المخالفات
السلامة
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