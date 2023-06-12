"الخارجية" تشارك في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن في واشنطن

شاركت عهود الزعابي مديرة إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية، في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن برئاسة مشتركة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ورومانيا، والذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 6 - 9 يونيو 2023، بهدف تعزيز وتطوير أجندة المرأة والسلام والأمن كإطار أساسي في تطوير السياسات.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة أدوار ومهام نقاط الاتصال لشبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن، كما استعرضت الدول الأعضاء أهم الإنجازات المتعلقة بتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325، ومناقشة سبل التعاون المشترك من أجل توحيد جهود مراكز التميز للمرأة والسلام والأمن.

كما تمت دعوة مشاركات من برلمان الدول الأعضاء في شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن (FPN)، لتبادل الأفكار حول الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن عبر الأعمال البرلمانية.

وأكدت عهود الزعابي ، خلال الاجتماع، أنّ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن يُعد أولوية قصوى لدولة الإمارات، كما استعرضت أهداف الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، ومعلومات حول دور الاتحاد النسائي العام في إنشاء "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" الذي يهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول بناء قدرات المرأة والسلام والأمن، إلى جانب تدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، وبناء القدرات وخاصة العاملين في الجهات الحكومية المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن، بما يضمن دعم مشاركة المرأة في المراكز القيادية بمختلف عمليات السلام محليًا ودوليًا.

كما شاركت عهود الزعابي، في جلسة المرأة والسلام والأمن حول الاستدامة، وتم استعراض أفضل الممارسات التي قامت بها دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لدعم أجندة المرأة والسلام والأمن على المدى الطويل، وتعزيز الفرص للتصدي للتحديات التي تعيق المساعي في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات من الدول المؤسسة لشبكة اتصال المرأة والسلام والأمن، وأنها تؤمن بأن الشبكة تعد فرصة للشركاء لدفع الجهود نحو استدامة أجندة المرأة والسلام والأمن، مؤكدة سعي الدولة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي إلى خلق الفرص لإحراز التقدم لتعزيز المساواة بين الجنسين والبيئة الآمنة والشاملة وتمكين المرأة على الصعيد الدولي.