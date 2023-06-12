عبدالله بن زايد ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يبحثان الشراكة الاستراتيجية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في كافة المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض سموه ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا، خلال اللقاء الذي عقد في طوكيو، الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ، خاصة مع حرص البلدين على استثمار شراكتهما لتحقيق التنويع الاقتصادي الداعم لمسارات التنمية المستدامة.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ، مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، خلال اللقاء، بتطور وتنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة قطاعات، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، مؤكدا تطلع البلدين بدعم ورعاية من قيادتهما إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في كافة المجالات الحيوية بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.

حضر اللقاء، سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.