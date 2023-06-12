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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"

رئيس الدولة ونائباه
12 يونيو 2023 09:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة "يوم روسيا".

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

المصدر: وام
روسيا
فلاديمير بوتين
منصور بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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