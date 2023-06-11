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«استشاري الشارقة» يجيز تعديلاً على مشروع قانون «الخدمات الاجتماعية»

«استشاري الشارقة» يجيز تعديلاً على مشروع قانون «الخدمات الاجتماعية»
12 يونيو 2023 01:30

الشارقة(وام)

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أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، تعديلاً على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.
ترأست الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بحضور عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والمستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وأحمد إبراهيم الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت عفاف إبراهيم المري أهمية مشروع القانون، كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في الحرص على تحسين حياة المجتمع، في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم الأسر وتوفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر.
بعدها تلت موزه مطر الكتبي مقررة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية.

الشارقة
استشاري الشارقة
الخدمات الاجتماعية
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